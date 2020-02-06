انخفاض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له خلال 7 أعوام في عام 2019

Photo : YONHAP News

انخفض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات في العام الماضي، بسبب تباطؤ التجارة العالمية.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا اليوم الخميس، فقد سجل فائض الحساب الجاري للبلاد 59.97 مليار دولار أمريكي في عام 2019.ويعد هذا أدنى مستوى منذ عام 2012 الذي سجل فائض الحساب الجاري فيه 48.79 مليار دولار. لكنَّ الحساب الجاري للبلاد ظل يسجِّل فائضًا إيجابيًّا لمدة 22 عامًا على التوالي، منذ عام 1998.ويُعزى انخفاض الفائض في العام الماضي إلى تباطؤ الصادرات بسبب الركود في صناعة أشباه الموصلات، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وقد تراجعت صادرات السلع بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل 561.9 مليار دولار في العام الماضي، في حين تراجعت واردات السلع بنسبة 6% لتسجل 485.1 مليار دولار.ووفقًا لذلك، تراجع فائض حساب البضائع إلى 76.86 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن سجَّل 110 مليار دولار تقريبًا في العام السابق.ومن ناحية أخرى، انخفض العجز في حساب الخدمات بمقدار 9.05 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل 23 مليار دولار.