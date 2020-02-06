مجلس الشيوخ الأمريكي يصوِّت على تبرئة ترامب في محاكمة عزله

Photo : YONHAP News

صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على تبرئة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في محاكمة عزله، في تهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونغرس، لتنتهي بذلك المعركة الحزبية التي استمرت عدة أشهر.وصوَّت مجلس الشيوخ بقيادة الحزب الجمهوري بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا على تبرئة "ترامب" في تهمة إساءة استغلال السلطة، وبأغلبية 52 صوتًا مقابل 47 صوتًا في تهمة إعاقة عمل الكونغرس.وتأتي التبرئة بعد 134 يومًا من إعلان رئيس مجلس النواب "نانسي بيلوسي" في 24 سبتمبر أن الكونغرس بدأ تحقيقًا رسميًّا في قضية تعامل "ترامب" مع أوكرانيا.وأصبح الرئيس "ترامب" ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله من قبل مجلس النواب، ولكن يتم تبرئته في مجلس الشيوخ.