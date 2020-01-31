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المحلية

كوريا الجنوبية تؤكد الحالة التاسعة عشرة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

Write: 2020-02-06 09:48:05Update: 2020-02-06 11:11:56

كوريا الجنوبية تؤكد الحالة التاسعة عشرة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

Photo : YONHAP News

أبلغت كوريا الجنوبية عن حالة أخرى للإصابة بفيروس كورونا الجديد أمس الأربعاء، مما رفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 19 حالة.
وقالت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنَّ رجلًا كوريًّا يبلغ من العمر 36 عامًا عاد من سنغافورة ليتبين إصابته بالفيروس، وقد شارك المصاب في مؤتمر في سنغافورة في الفترة من 18 إلى 24 يناير.
وقد زار المصاب منشأة طبية مخصصة لعلاج فيروس كورونا يوم الثلاثاء، بعد إبلاغه بأنه تم اكتشاف إصابة مواطن ماليزي من المشاركين في المؤتمر.
وتأتي الحالة الأخيرة في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الجنوبية عن حالتين أخريين صباح الثلاثاء أيضًا.
وقالت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض إن الحالة السابعة عشرة كانت لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا، وقد زار سنغافورة أيضًا في الفترة نفسها ليشارك في المؤتمر.
وقد زار المريض عيادة ليجري اختبار الفيروس بعد أن علم أن أحد الأشخاص الذين كانوا على اتصال به قد أصيبوا بالمرض أيضًا.
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