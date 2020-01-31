أربع حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصل مجموع الحالات إلى 23 حالة

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أبلغت كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن أربع حالات أخرى للإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 23 حالة.وقالت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه هناك حالتين من الحالات الأربعة الجديدة لأعضاء من أسر المرضى الذين تأكدت إصابتهم سابقًا بالفيروس.وقالت الإدارة إن الحالة العشرين لامرأة كورية تبلغ من العمر 41 عامًا وتمتُّ بصلة القرابة للحالة الخامسة عشرة. وقد ثبت إصابتها بالفيروس يوم الأربعاء وتم وضعها في الحجر الصحي في مستشفى العاصمة للقوات المسلحة.وأما الحالة رقم 21 فهي لامرأة كورية تبلغ من العمر 59 عامًا، وتأكد إصابتها بالفيروس من خلال الاتصال بالحالة السادسة.والحالة رقم 22 فهي لرجل كوري يبلغ من العمر 46 عامًا، وهو أحد أفراد أسرة الحالة السادسة عشرة، وقد ثبتت إصابته بالفيروس اليوم الخميس.وأما الحالة رقم 23، فهي لامرأة صينية تبلغ من العمر 58 عامًا، وقد وصلت إلى كوريا الجنوبية في 23 يناير، وأظهر اختبارها نتيجة إيجابية للإصابة بالفيروس بعد ظهور أعراض الحمى عليها.