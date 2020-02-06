ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 563 حالة

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تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في الصين 560 شخصًا اعتبارًا من ليلة الأربعاء، على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن العدد الإجمالي للقتلى قد ارتفع إلى 563 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 28 ألف حالة.وبذلك فإن عدد حالات الوفيات وعدد حالات الإصابات المسجلة أمس قد زادت بمقدار 73 حالة و3694 حالة على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها أكثر من 70 شخصًا بسبب المرض في يوم واحد، منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في 20 يناير.ومن بين حالات الوفيات، تم الإبلاغ عن 70 حالة وفاة في ولاية "هوبي"، حيث تقع مدينة "ووهان" التي انطلق منها المرض.