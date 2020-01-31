المستشار الأمني لترامب يلمح إلى إمكانية عقد قمة ثنائية مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات الأمريكية

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ألمح مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن القمة الثالثة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تُعقَد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر.جاء ذلك في تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض"روبرت أوبراين" في حدث نظمه مركز "ميريديان" الدولي أمس الأربعاء، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن.وقد شارك في الحدث العشرات من السفراء والصحفيين الأجانب، وكان من بينهم سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدى "لي سو هيوك".وعندما سأله "لي" عما إذا كان قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد يلتقيان مرة أخرى قبل الانتخابات الأمريكية، قال "أوبراين" إن الرئيس "ترامب" سيفعل ما هو في صالح الشعب الأمريكي، سواءٌ كان محفوفًا بالمخاطر أو لا، حتى يوم الانتخابات.وأعرب "أوبراين" عن أمله في عقد محادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية مرة أخرى في السويد، داعيًا بيونغ يانغ إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.