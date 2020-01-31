وزير الدفاع يؤكد على أهمية التعاون الدفاعي مع الهند

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حضر وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" معرض ديفيكسبو 2020 بالهند حيث أكد على أهمية التعاون الدفاعي بين كوريا والهند.وصرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم الخميس بأن الوزير "تشونغ" التقى أمس ببعض الشخصيات الهندية المهمة، بمن فيهم نظيره الهندي "راجنات سينغ" من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين بمناسبة حضوره المعرض الذي يقام في مدينة "روكناو" بالمقاطعة الهندية.يذكر أن الوزير الكوري كان قد زار مكتب رئيس الوزراء في المقاطعة "يوكي أديتيانا " قبل حضور المعرض حيث استمع إلى تفاصيل عن المنطقة الخاصة بصناعة الدفاع التي يجري إنشاؤها حاليا في المقاطعة الهندية، وتبادل الآراء معه حول المزايا الممنوحة للشركات الكورية الراغبة في دخول المنطقة الخاصة.وقالت الوزارة الكورية إن الجانبين الكوري والهندي اتفقا خلال المقابلة على أهمية التعاون الدفاعي في تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الخاصة بينهما، مضيفة أن المنطقة الهندية الخاصة، قد تتيح فرصة مهمة أمام تطوير صناعة الدفاع ذات المنافع المتبادلة بين البلدين.وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 700 شركة من 30 دولة، شاركت في معرض هذا العام بالهند.