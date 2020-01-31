39.4 مليار دولار قيمة الصادرات من السيارات الكورية عام 2019

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سجلت قيمة الصادرات من السيارات الكورية أعلى مستوى لها في العام الماضي منذ عام 2016، نتيجة لازدهار الصادرات إلى أمريكا الشمالية وروسيا وزيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة.أما الواردات من السيارات اليابانية، فقد انخفضت بأكثر من النصف في الربع الرابع والأخير من العام الماضي، في ظل الصراعات بين سيول وطوكيو الناتجة عن فرض اليابان قيودا على صادراتها لكوريا الجنوبية.وطبقا لتقرير أصدرته هيئة الرسوم الجمركية اليوم الخميس بعنوان " وضع التبادل التجاري من السيارات لعام 2019"، بلغت قيمة الصادرات من السيارات الكورية 39.4 مليار دولار في العام الماضي. بينما بلغت قيمة الواردات من السيارات الأجنبية 11 مليار دولار في نفس العام.ويذكر أن حجم الصادرات الكورية قد زاد بمقدار مليار و970 مليون دولار، أي بنسبة 5.3 % مقارنة مع العام السابق ليسجل أعلى مستوى له، بعد أن كان قد سجل 40 مليارا و730 مليون دولار في عام 2015.وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات إلى روسيا قد ظلت تشهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016 حيث بلغ معدلها من إجمالي الصادرات من السيارات نسبة 5.6 % في العام الماضي، بعد أن كانت في حدود 2.2 % في عام 2015.