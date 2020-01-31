وزيرة الخارجية تشير إلى قرار بحظر دخول الصينيين تمشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية وتحرك المجتمع الدولي

Photo : YONHAP News

صرحت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الخميس بأن سلامة الشعب تمثل مهمة ذات أولوية عليا. لكن يتوجب في ذات الوقت الأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية ومدى جدوى إجراء حظر الدخول، إلى جانب تحركات المجتمع الدولي.تأتي تصريحات "كانغ" في حديثها عن إمكانية توسيع نطاق الحظر أمام دخول الصينيين إلى كوريا لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وهو ما دعا إليه عدد من الأطراف في البلاد.وعقدت الوزيرة لقاء صحفيا اليوم في مقر الوزارة بسيول حيث أدلت بتلك التصريحات ردا على الانتقادات الموجهة للحكومة إزاء عدم فاعلية قرارها بتوسيع دائرة حظر الدخول على الصينيين رغم خطورة انتشار الفيروس في البلاد. وقالت إن الوزارة تدرس وتبحث الوضع بشكل يومي.وفي إشارة إلى انعدام وجود مثال سابق على تصريحات السفير الصيني الجديد لدى سيول "شينغ هايمينغ" بشأن فيروس كورونا الجديد، قالت الوزيرة إن السفير تقدم بنسخة من خطاب اعتماده إلى وزارة الخارجية الكورية، مما يجعل من تصريحاته منسجمة مع اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.وأضافت الوزيرة أنها فهمت أن السفير الصيني قد أجرى حوارا صحفيا في إطار تعامله مع الأسئلة التي طرحتها الصحافة الكورية بشأن تعامل بكين مع فيروس كورونا الجديد.