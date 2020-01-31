الرئيس مون يؤكد على ضرورة إيجاد فرص العمل المناسبة لمدينة بوسان

Photo : YONHAP News

شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة توفير فرص العمل المناسبة لمدينة بوسان متعهدا بالعمل من أجل نشر القوة الاقتصادية التي بدأت في المدينة، لتعم مختلف أنحاء البلاد، بهدف التغلب على فيروس كورونا الجديد وتحقيق الطفرة الاقتصادية للتعايش.وحضر الرئيس "مون" مراسم خاصة بإبرام اتفاقية للتعاون أقيمت اليوم الخميس في مقر بلدية بوسان حيث قال إنه لا يمكن على الإطلاق التقاعس عن حفظ وتعزيز القوة الاقتصادية بالرغم من حالة الطوارئ التي فرضها فيروس كورونا الجديد.وتتمثل جهود خلق فرص العمل المناسبة لبوسان في مشروع، يهدف إلى إيجاد 4 آلاف و300 فرصة عمل من خلال استثمار شركة "كورانس إي إم " وحوالي 20 شركة متعاونة معها باعتمادات تقدر بنحو 760 مليار وون حتى عام 2031.وقدر الرئيس بأن قيمة فرص العمل المناسبة لبوسان ترجع إلى إيجاد فرص العمل الممتازة من خلال تعاون جميع الأطراف ذات الصلة من شركات وجامعات وأجهزة بمشاركة بلدية بوسان وتوحيد قواها من أجل خلق فرص للعمل.وشدد "مون" على أن مدينة بوسان ستكون أمل الاقتصاد الكوري من خلال النجاح في توفير فرص العمل المناسبة لها.وأكد الرئيس من جهة أخرى على أهمية ظهور ثقافة جديدة من التوافق بين العمال وأصحاب العمل انطلاقا من فرص العمل للتعايش، تستقطب الشركات المحلية التي كانت تنوي نقل مصانعها إلى الخارج وتعطي في ذات الوقت قوة دافعة لجلب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الحكومة ستدعم تلك الجهود.