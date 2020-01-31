طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مقاطعة كانغ وان

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حلقت طائرة استطلاع خاصة من طراز " أر سي - 12 إكس (RC-12X)" تشغلها القوات الأمريكية في البلاد اليوم الخميس فوق ضواحي العاصمة ومقاطعة كانغ وان.وطبقا لموقع تتبع الطائرات " إس آر إيرباند آند أفياشيون SR Airband & Aviation"، غادرت الطائرة الخاصة قاعدة السلاح الجوي الأمريكي في مدينة "أوسان" وقامت بالتحليق في أجواء مدينتي "تشون تشن" و"سوك تشو" بمقاطعة كانغ وان مرورا بمدينة "إيتشون" بمقاطعة كيونغ كي.ويذكر أن طائرة "أر سي - 12 إكس" متخصصة في جمع المعلومات من خلال التنصت.ويعتقد البعض أن تحليق الطائرة يستهدف التعرف على تحركات محتملة للشمال في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم.وبالرغم من تأكيد بيونغ يانغ رسميا عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلا أن بعض الخبراء يشيرون باستمرار إلى إمكانية دخول الفيروس للشمال.