إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا

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في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد شهدت البلاد انتشار معلومات غير صحيحة عن الفيروس وأخرى شخصية عن المصابين .جاء ذلك بعد نشر رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي يوم 31 من الشهر الماضي، تفيد بدخول مريضين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا لأحد المستشفيات بمدينة "سوك تشو" بمقاطعة كانغ وان. لكن الرسالة كانت كاذبة.وردا على ذلك قام المستشفى بتعليق إعلانات على بواباته تفند ما جاء في الرسالة. كما طلب من الشرطة إجراء تحقيق بشأنها قبل أن تقوم الشرطة باعتقال أول المورطين في نشر الرسالة للتحقيق معه.كما تم نشر المعلومات الشخصية الحقيقية عن المرضى.وفي يوم 30 من الشهر الماضي، تم نشر وثيقة تتضمن عناوين المصاب الخامس بالفيروس، علاوة على جميع الأشخاص الذين كانوا على الاتصال به عبر مواقع الإنترنت.وقد أكدت الشرطة أن الوثيقة قد وقع تسريبها من مركز الصحة في منطقة "سونغ بوك" بسيول حيث يجري التحقيق حاليا بشأن الحادث.يذكر أن الشرطة تجري تحقيقات مع 28 من الحالات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد، بما فيها نشر معلومات كاذبة وتسريب معلومات شخصية حيث ألقت القبض على 8 متهمين في القضية.كما تنوي الشرطة التحقيق في اتهامات بإنتاج وتداول معلومات كاذبة من خلال ملاحقة المتورطين فيها علاوة على المشتركين في نشرها.