إغلاق أكثر من 220 مدرسة أخرى في كوريا الجنوبية بسبب الخوف من فيروس كورونا الجديد

أعلنت أكثر من 200 مدرسة ابتدائية وثانوية أخرى في جميع أنحاء البلاد عن تعليق أعمالها مؤقتًا، وسط المخاوف الصحية المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.وذكرت وزارة التعليم أمس الخميس أن 592 مدرسة، من بينها 450 روضة أطفال و77 مدرسة ابتدائية ظلت مغلقة، مما يمثل زيادة بمقدار 220 مدرسة عن اليوم السابق.وكانت أبرز زيادة في "كوانغ جو"، حيث أغلقت 158 روضة أطفال بعد تشخيص حالتين بالفيروس في المدينة الجنوبية الغربية، وهي لامرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 42 عامًا وابنتها.وشهدت سيول إغلاق 58 مدرسة أخرى، من بينها 22 مدرسة ثانوية وست مدارس متوسطة، خاصةً في منطقتي "جونغ نانغ" وسيونغ بوك" في الشمال الغربي، والتي أمرت بالإغلاق لمدة أسبوع واحد أول أمس الأربعاء.ولم يتم إغلاق أي مدرسة في مقاطعات "كيونغ سانغ" في جنوب شرق البلاد، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حالات للإصابة بالفيروس حتى الآن. ولكن تم إغلاق مدرسة ابتدائية في "بوسان" بعد أن تبين أن والدة أحد الطلاب هناك قد اتصلت بالحالة المؤكدة رقم 17.