مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي يناقش إجراءات الاستجابة ضد فيروس كورونا

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عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعًا طارئًا أمس الخميس، لمناقشة إجراءات الاستجابة لتفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الرئاسي، فإن اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسة "تشونغ إيوي يونغ" استطلع أيضًا إجراءات البلدان الأخرى للتصدي لانتشار المرض. وقد تم تشخيص أكثر من 28 ألف شخص في 26 دولة بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي اعتبارًا من صباح الخميس، وكانت الغالبية العظمى من الحالات في الصين.وقد ناقش مجلس الأمن القومي أيضًا كيفية التعامل مع القادمين من دول أخرى غير الصين التي ظهرت فيها حالات مؤكدة أيضًا.وقد أظهرت الفحوصات أن الحالة السادسة عشرة في كوريا الجنوبية، وهي امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 42 عامًا، تبينت إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء بعد عودتها من رحلة إلى تايلاند الشهر الماضي مع ابنتها، التي ثبتت إصابتها بالفيروس في اليوم التالي. كما أثبتت نتائج فحوصات الحالتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة إصابتهم في مؤتمر واحد شاركا فيه في سنغافورة، والذي حضره شخص من ماليزيا تم تشخيصه بالفيروس في وقت سابق.