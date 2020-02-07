كوريا الجنوبية توسع معايير اختبار تشخيص فيروس كورونا الجديد

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية توسيع معايير اختبار تشخيص فيروس كورونا الجديد.وبدءًا من يوم الجمعة، يمكن للأشخاص الذين تظهر عليهم الحمى وأعراض تشبه الالتهاب الرئوي بعد عودتهم من البلدان التي ظهرت فيها حالات مؤكدة إجراء الاختبار وفقًا لتقدير الطبيب، حتى لو لم يزوروا الصين.وقد قامت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بمراجعة معايير التشخيص، بعد أن تبين أن الحالات المؤكدة الأخيرة قد أصيبت بالفيروس بعد زيارة اليابان وتايلاند وسنغافورة.ولم يتمكن هؤلاء المرضى من إجراء الاختبار في مرحلة مبكرة لأنهم لم يعودوا من الصين.وفي الوقت نفسه، سيبدأ حوالي 50 مستشفًى خاصًّا في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة في استخدام اختبار الفيروس الذي يستغرق 6 ساعات فقط.وسوف يؤدي هذا إلى تسريع الجهود المبذولة للكشف عن العدوى، حيث من المتوقع أن يتيح التعامل مع نحو ألفي اختبار يوميُّا.