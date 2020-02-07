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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الخميس إن "الدول المارقة" مثل إيران وكوريا الشمالية تستوجب من الولايات المتحدة اليقظة المستمرة.أدلى "إسبر" بهذا التعليق في مناقشة في كلية "جونز هوبكنز" للدراسات الدولية العليا في واشنطن.وقال رئيس البنتاغون إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات مستمرة من تلك الدول، وأضاف أن الإجراء الأمريكي الأخير ضد إيران بعث برسالة مفادها أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتم تهديد قواتها ومصالحها.وقال "إسبر" إن استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة "ترامب" مصممة لمساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على ميزة تنافسية ضد خصومها كالصين وروسيا.وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجمود والتوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد أن هدد الشمال بالكشف عن سلاح استراتيجي جديد واتخاذ إجراءات صادمة في وقت مبكر من هذا العام.