المساعد الرئاسي للتخطيط للسلام يزور الولايات المتحدة وسط جمود المحادثات النووية

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قام المساعد الرئاسي للتخطيط للسلام "تشيه جونغ كون" مؤخرًا بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة القضايا بين الكوريتين وسبل استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.ووفقًا لمسؤول حكومي في سيول أمس الخميس، فقد زار "تشيه" الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، ولم يعلن المكتب الرئاسي عن تفاصيل الرحلة.ومن المعتقد أن يكون "تشيه" قد التقى بمسؤولين أمريكيين لتبادل المعلومات حول الأوضاع الحالية، لاستئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وربما يكون أيضًا قد تبادل الآراء مع المسؤولين الأمريكيين بشأن المشروعات المحتملة بين الكوريتين، حيث تسعى سيول إلى توسيع التعاون والتبادلات مع بيونغ يانغ.وقال الرئيس "مون جيه إين" في مؤتمره الصحفي بمناسبة العام الجديد إن كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر نجاح الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتعهد بتوسيع التعاون بين الكوريتين لتسهيل المحادثات النووية.