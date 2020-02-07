سيول وطوكيو تفشلان في تضييق الخلافات بينهما

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فشلت كوريا الجنوبية واليابان في تضييق الخلافات بينهما بشأن العمل القسري في زمن الحرب والقيود التجارية التي فرضتها طوكيو ضد سيول.وقد عقدت السلطات الدبلوماسية في البلدين محادثات على مستوى المديرين في سيول بعد ظهر أمس الخميس، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاجتماع السابق في طوكيو في نوفمبر الماضي، حيث اجتمع "كيم يونغ هان" المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ- لإجراء محادثات مع نظيره الياباني "شيجيكي تاكيزاكي" لمدة ساعتين وأربعين دقيقة.ولكن لم يتم إحراز تقدم يُذكر في مسألة العمل القسري والقيود المفروضة على الصادرات، حيث كرر الجانبان موقفهما الأساسي.وقال مصدر دبلوماسي إن سيول طالبت طوكيو بسحب قيود التصدير، وأصرت على أن قضايا الحرب لا يمكن المضي قدمًا فيها دون احترام قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية اليابانية أمس الخميس في بيان صحفي حول المحادثات إن طوكيو كررت دعوتها لسيول أن تقدم حلًّا لمشكلة العمل القسري، التي تعد أكبر قضية عالقة بين البلدين.وأضافت الوزارة أن اليابان أوضحت موقفها فيما يتعلق بطلب كوريا الجنوبية بسحب قيود الصادرات.