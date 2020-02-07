ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 636

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ذكرت اللجنة الصحية الوطنية في الصين أن حصيلة القتلى بسبب فيروس كورونا الجديد تجاوزت 630 شخصًا اعتبارًا من مساء الخميس، على الرغم من الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 636 حالة، مع وجود 31,116 حالة إصابة مؤكدة.وقد ارتفع عدد القتلى وعدد المصابين بمقدار 73 و3143 حالة على التوالي في يوم واحد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها أكثر من 70 شخصًا في يوم واحد بسبب المرض ولمدة يومين متتاليين، منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في 20 يناير.ومن بين حالات الوفاة، كانت 69 حالة منها في ولاية "هوبي"، حيث تقع مدينة "ووهان" التي بدأ منها انتشار الفيروس.