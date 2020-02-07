اجتماع لمجموعة العمل الكورية الأمريكية في سيول الأسبوع القادم

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من المقرر أن يعقد اجتماع لمجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في سيول الأسبوع القادم.وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن نائب المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية بوزارة الخارجية الأمريكية "أليكس وونغ" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يوم العاشر من فبراير الجاري لحضور ذلك الاجتماع.وقال مسؤول في الحكومة الكورية إنه سيتم في الاجتماع، تناول القضايا المتعلقة بمشروعات التعاون بين الكوريتين التي من المتوقع أن تسهم في استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بما فيها السماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين برحلات سياحية فردية.وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد قالت في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن حكومة سيول ستقوم بتنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين ضمن إطار العقوبات الدولية المفروضة على الشمال .وأضافت الوزيرة "كانغ" أن الحكومة تجري مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، ومشروعات التعاون بين الكوريتين.