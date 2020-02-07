حكومة سيول تدرس مشروع رحلات سياحية فردية إلى الشمال آخذة في الاعتبار تفشي فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تدرس تنفيذ مشروع رحلات سياحية فردية إلى الشمال آخذة في اعتبارها التطورات التي تحدث بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد.جاء ذلك في موجز صحفي لنائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "تشو هيه شيل" اليوم الجمعة حيث نفت صحة الأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية قد ردت على اقتراح تقدم به الجنوب لتنفيذ مشروع رحلات سياحية فردية إليها، وأن بيونغ يانغ طالبت سيول بالانتظار.وتؤكد هذه التصريحات أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن خطة تفصيلية عن برنامج برحلات سياحية فردية أو عرض اقتراح رسمي بهذا الشأن على الشمال ، نظرا لأن الكوريتين تبذلان الآن جهودا لاحتواء فيروس كورونا الجديد.وقالت نائبة المتحدثة "تشو" إنه لم يتم رصد أي تحركات تذكر في كوريا الشمالية، بمناسبة يوم القوات المسلحة الذي يصادف غدا السبت.