نائب رئيس مكتب الأمن القومي يقوم بزيارة لواشنطن

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قام نائب رئيس مكتب الأمن القومي في مكتب الرئاسة "كيم هيون جونغ" بزيارة لواشنطن.وتثير هذه الزيارة الاهتمام، نظرا لأنها تأتي في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الكورية تنفيذ مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية، وبالتزامن مع مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.وتبين أن "كيم" عاد إلى سيول اليوم الجمعة بعد زيارة لواشنطن استغرقت ثلاثة أيام بعد إجراء لقاءات مع نظيره الأمريكي وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، حيث قدم لهم شرحا عن موقف سيول بشأن مشروعات التعاون بين الكوريتين، بما فيها برنامج رحلات سياحية فردية إلى الشمال، وطلب منهم تقديم الدعم لتنفيذه.ويذكر أن كوريا الجنوبية تهدف من وراء مشروعات التعاون مع الشمال إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين وإيجاد انفراجة للمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ، التي تمر حاليا بمرحلة جمود.ومن جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تؤيد مشروعات التعاون بين الكوريتين إلا أنها لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى تنفيذ تلك المشروعات تماشيا مع التطورات التي تحدث في مسار نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وتبين أيضا أن المسؤول الكوري "كيم" قد ناقش في أثناء إقامته في واشنطن مع الجانب الأمريكي القضايا المتعلقة بتقاسم تكاليف الدفاع، حيث لم تنجح كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تضييق الفجوة بشأن حصة سيول من إجمالي النفقات اللازمة لوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية رغم إجراء ست جولات من المفاوضات منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.