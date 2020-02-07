توقعات بانخفاض عدد المسافرين داخل البلاد بنسبة 40% بسبب تفشي فيروس كورونا

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توقع تقرير أعده معهد "تشونغ نام" للأبحاث مؤخرا، أن ينخفض عدد المسافرين داخل البلاد بنسبة 40% على الأكثر في حال امتدت ظاهرة تفشي فيروس كورونا الجديد لستة أشهر أخرى، مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس "ميرس" عام 2015.وأشار التقرير إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد، سيتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي والركود في الصناعة السياحية للبلاد.ووفقا لإحصاءات صادرة عن المعهد الكوري للأبحاث السياحية، بلغ عدد المسافرين داخل البلاد 11 مليونا و930 ألف شخص في شهر يونيو من عام 2015 الذي وصل فيه انتشار فيروس "ميرس" إلى ذروته، بانخفاض مقداره 8 ملايين شخص أي بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.كما توقع التقرير أيضا أن يتسبب تفشي الفيروس في انخفاض حجم الإنتاج في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" بقيمة 1.4 تريليون وون، وزيادة عدد العاطلين عن العمل ب12 ألفا و584 شخص.من جهة أخرى توقع التقرير، تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى كوريا بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد السياح الأجانب قد انخفض بنسبة كبيرة خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس من عام 2015، أي بمقدار 1.6 مليون سائح .