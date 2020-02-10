نائب تابع لحزب المحافظين الجديد يدعو للاندماج مع الحزب المعارض قبل الانتخابات

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أعلن أحد النواب المحافظين الذي انفصل مؤخرًا عن حزب معارض صغير أنه يسعى إلى دمج حزبه الذي تم إنشاؤه حديثًا مع حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، قبل الانتخابات العامة في شهر أبريل القادم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب "يو سونغ مين" من حزب المحافظين الجديد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في البرلمان، حيث قال إنه سيسعى إلى الاندماج في محاولة لتشكيل جبهة محافظة موحدة.وأضاف "يو" أنه سيلبي نداء الشعب في جمع المحافظين معا لمنع استمرار "حكومة الرئيس مون جيه إين المتهورة التي تدمر البلاد".وقال النائب "يو" أيضاً إنه لن يخوض الانتخابات القادمة حتى يتمكن من تركيز كل جهوده على إصلاح المعسكر المحافظ.ويذكر أن "يو"، المؤسس المشارك لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، قد انشق عن الحزب إلى جانب العديد من النواب الآخرين، وأطلق الحزب الجديد في مطلع الشهر الماضي.