الصين تسمح لأزواج الكوريين بالصعود على متن رحلة الإخلاء

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قررت السلطات الصينية السماح لأزواج الكوريين الجنوبيين في مدينة ووهان بالصعود على متن رحلة إخلاء من هناك وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس تنفيذ رحلة ثالثة لإعادة المواطنين الكوريين الموجودين في تلك المدينة التي تعد مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.ووفقا لمصادر مطلعة في بكين أمس الأحد، أبلغت السلطات الصينية القنصلية العامة الكورية الجنوبية في ووهان مؤخرا بأنه سيتم السماح حتى للمواطنين الصينيين بالسفر إلى كوريا الجنوبية في الرحلات المستأجرة إذا كانوا أزواجا أو آباء أو أبناء لمواطنين كوريين جنوبيين من المقيمين في المدينة. وبعد تلقيها هذا الإشعار، بدأت القنصلية العامة الكورية في تحديد الأشخاص الذين يرغبون في القيام بتلك الرحلة.ويذكر أن حكومة كوريا الجنوبية قد أعادت إلى الوطن حوالي 700 مواطن كوري من مدينة ووهان على متن رحلتين مستأجرتين بشكل طارئ يومي 31 يناير و1 فبراير.ويوجد حاليًا في ووهان حوالي 200 مواطن كوري جنوبي وعائلاتهم، بما في ذلك أطفال ونساء حوامل.