كوريا الجنوبية ترسل طائرة ثالثة لإجلاء مواطنيها من ووهان

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها سترسل رحلة إضافية إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء حوالي مائة مواطن كوري جنوبي وأفراد أسرهم الصينيين.وكشف وزير الصحة والرفاهية "بارك ننغ هو" عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، بعد اجتماع للحكومة في المجمع الحكومي في سيول ناقشت فيه سبل الاستجابة لتفشي فيروس كورونا. وقال "بارك" إن الحكومة سوف ترسل رحلة إضافية إلى ووهان في أقرب وقت ممكن بمجرد اكتمال المناقشات ذات الصلة مع السلطات الصينية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أخطرت الحكومة الصينية سيول مؤخرًا بقرارها السماح للأفراد الصينيين في أسر الرعايا الكوريين الموجودين في ووهان بالسفر إلى كوريا على متن طائرة مستأجرة.وكانت كوريا الجنوبية قد أرسلت في وقت سابق رحلتين مستأجرتين إلى ووهان، التي تعتبر مركز انتشار الفيروس شديد العدوى، لإحضار نحو 700 كوري جنوبي إلى بلدهم. وفي ذلك الوقت، لم تسمح الصين للأفراد الصينيين في أسر الكوريين بمغادرة المدينة.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" في المؤتمر الصحفي إن حوالي 230 من مواطني كوريا الجنوبية وأفراد أسرهم الصينيين يقيمون في ووهان، وأنه من المتوقع أن يتقدم نحو 100 شخص للمشاركة في رحلة الطائرة المستأجرة الثالثة.