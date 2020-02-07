سيول وواشنطن تعقدان محادثات لمجموعة العمل حول كوريا الشمالية

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعًا لمجموعة العمل الثنائية بين البلدين من أجل تنسيق السياسات حول كوريا الشمالية، اليوم الاثنين. وفي هذا السياق، سيلتقي "لي دونغ يول" مدير إدارة نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، مع نظيره الأمريكي "أليكس وانغ" لإجراء محادثات مجموعة العمل في العاصمة الكورية سيول.ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بتقييم الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة مشروعات التعاون بين الكوريتين لتسهيل استئناف المحادثات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.ومن المنتظر أن يقدم الجانب الكوري خلال الاجتماع شرحا للجانب الأمريكي حول أفكار سيول بشأن مشروعات التعاون بين الكوريتين، والحصول على تفهم الولايات المتحدة وتعاونها في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية إلى التنسيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل استئناف الرحلات الفردية من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية.ومن المنتظر أيضا أن يقوم "ألكس وانغ"، الذي يشغل منصب نائب الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية، بزيارة مجاملة لكبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون"، ويلتقي بمسؤولين حكوميين آخرين في سيول قبل أن يعود إلى بلاده بعد غد الأربعاء.