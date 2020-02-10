حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية يابانية ترتفع إلى 70

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صرحت السلطات الصحية اليابانية بأن ستة ركاب آخرين كانوا على متن سفينة سياحية قبالة السواحل اليابانية قد أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بين ركاب السفينة إلى 70.ووفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أمس الأحد، أصيب ستة أشخاص آخرين على متن السفينة السياحية "داياموند برينسيس"، بالفيروس المعدي.وأوضحت السلطات اليابانية أن عدد ركاب السفينة التي وصلت قبالة "يوكوهاما" الأسبوع الماضي، يتجاوز 3700 من الركاب وطاقم القيادة والتشغيل.وقد أجرت السلطات اليابانية اختبارات صحية على 279 شخصًا من بين الموجودين على متن السفينة السياحية الخاضعة حاليا للحجر الصحي، والذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو اتصلوا بركاب آخرين سبق وأن تم تشخيص حالتهم بأنهم مصابون بالفيروس.