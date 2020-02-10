عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في الصين يتجاوز 900

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أعلنت السلطات الصحية الصينية أن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد قد تجاوز 900 شخص.وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه حتى الساعة الـ12 من منتصف ليلة الاثنين، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 908، وأن هناك 40 ألفا و171 حالة إصابة مؤكدة.وقد ارتفع عدد الوفيات بمقدار 97 حالة وفاة، وعدد حالات الإصابة المؤكدة بمقدار 3 آلاف و62 حالة، في يوم واحد فقط في جميع أنحاء الصين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها أكثر من 90 شخصًا في يوم واحد فقط بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أن بدأت الوكالة الصينية في تجميع البيانات ذات الصلة يوم 20 يناير.ومن بين أحدث الأرقام، تم الإبلاغ عن 91 حالة وفاة في مقاطعة "هوبي" التي توجد فيها مدينة ووهان، التي شهدت اندلاع الفيروس أول مرة.