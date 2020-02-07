كوريا تسجل أدنى المستويات على الإطلاق في معدل ارتفاع أسعار المستهلك

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انخفض معدل ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية إلى أدنى تصنيف له من بين اقتصادات العالم الرئيسية .وحذر الخبراء الاقتصاديون من احتمال مواجهة البلاد لمرحلة أكبر من التراجع في معدل ارتفاع أسعار المستهلك، نتيجة لتفشي فيروس كورونا الجديد.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، بلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا نسبة 0.4% في العام الماضي، لتحتل البلاد بذلك المرتبة الثالثة والثلاثين من بين 36 دولة عضوا في المنظمة.وسجلت كوريا بذلك أدنى مستوياتها على الإطلاق من حيث معدل ارتفاع أسعار المستهلك منذ أن بدأ جمع الإحصاءات.وكانت كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة الخامسة عشرة عام 2017، حيث بلغ المعدل نسبة 1.9%، ثم انخفض المعدل إلى مستوى 1.5% عام 2018، لتحتل البلاد المرتبة السادسة والعشرين.وأشار التقرير إلى أن معدل ارتفاع التضخم الأساسي لكوريا باستثناء تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ نسبة 1.7% عام 2017 ، محتلة بذلك المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأعضاء في المنظمة.وبدأ هذا المعدل في الانخفاض إلى مستوى 1.2% عام 2018، لتحتل بذلك كوريا المرتبة التاسعة عشرة ، ثم إلى حدود 0.7%، لتحتل المرتبة التاسعة والعشرين في العام الماضي.