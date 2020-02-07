الإفراج عن 173 شخصا تم إجلاؤهم إلى جينتشون يوم السبت القادم

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سيتم الإفراج عن 173 من المواطنين الكوريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية والذين يخضعون حاليا للحجر الصحي في منشأة حكومية في مدينة جينتشون بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ من العزلة يوم السبت القادم، إذا لم تظهر لديهم أعراض فيروس كورونا الجديد حتى ذلك الحين.وقد تم إجلاء هؤلاء الكوريين جوًا من مدينة "ووهان" في رحلة مستأجرة يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي، وتم نقلهم إلى المنشأة فور وصولهم إلى مطار "كيمبو" في سيول للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.وقالت وزارة الداخلية والسلامة اليوم الاثنين إن 173 شخصا ممن تم إجلاؤهم سيتم إطلاق سراحهم من العزلة، إذا لم تظهر عليهم أي أعراض خلال فترة حضانة الفيروس لمدة 14 يوما.وقال مسؤول في الوزارة إن الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم من المنشأة سيعودون إلى ديارهم .