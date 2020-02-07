دبلوماسي كوري شمالي سابق يخوض الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية

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انضم منشق كوري شمالي بارز إلى الحزب السياسي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لخوض الانتخابات العامة في البلاد المقرر لها منتصف شهر أبريل القادم.وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان أمس الاثنين، قدم "كيم هيونغ أو" رئيس لجنة الترشيحات في حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي مرشحَ الحزب "تيه يونغ هو"، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا، كعضو جديد في الحزب.وقال "كيم" إن "تيه" تطوع لخوض الانتخابات، على عكس بعض المنشقين الآخرين الذين سبق لهم أن دخلوا الساحة السياسية الكورية الجنوبية على وعد بأن يصبحوا ضمن مرشحي التمثيل النسبي، ووصف قراره بأنه "قرار شجاع".كما أشار إلى أن "تيه" جازف بحياته بحثًا عن الحرية، وقال إنه يمكن أن يمثل وجهة نظر الكوريين الشماليين العاديين، ويساعد على اقتراح أفكار حول السلام لكوريا الجنوبية، واتخاذ موقف بشأن القضايا ذات الصلة على المسرح العالمي. كما قال "كيم" إن حزب "كوريا الحرة" سوف يسمح لـ"تيه" بالترشح في دائرة انتخابية في العاصمة سيول.ويذكر أن "تيه" هو أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الذين هربوا من النظام الشيوعي. ومنذ هروبه إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، ظل ينتقد بشدة النظام الكوري الشمالي.