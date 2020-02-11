وزارة العدل تنصح بتخفيض تكلفة دعاوى المصلحة العامة

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أوصت لجنة الإصلاح الداخلي في وزارة العدل الكورية بتخفيض التكلفة التي يتحملها المدعون في دعاوى المصلحة العامة المفقودة.وورد في التوصية التي أصدرتها اللجنة أمس الاثنين أن التقاضي بشأن المصلحة العامة، على الرغم من دوره الإيجابي في مساعدة مجتمع الإصلاح وحماية حقوق الأقليات ومنع إساءة استخدام السلطة من قبل الدولة، يمكن أن يتأثر بالممارسات القانونية ذات الصلة بسبب التكاليف الزائدة التي تنتج عن الدعاوى غير الناجحة.وبالإشارة إلى الإعفاءات أو التكاليف المرتبطة بها في العديد من الدول الأخرى، حثت اللجنة الوزارة على سن تشريع أو مراجعة التشريعات القائمة من أجل تغييرها.ورداً على ذلك، قالت الوزارة إنها ستنظر في التوصية وغيرها من التدابير الممكنة لدعم عملية التقاضي بشأن المصلحة العامة.