كوريا الجنوبية تأتي بعد الصين في طلبيات بناء السفن العالمية في يناير

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في طلبيات بناء السفن العالمية في شهر يناير، بعد الصين التي جاءت في المركز الأول.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون" للبحوث ذات الصلة ببناء السفن عالميا، والتي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، فقد فازت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بطلبات تعادل 40 ألف طن مكافئ في شهر يناير الماضي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين التي فازت بطلبيات تعادل 510 آلاف طن مكافئ. وفي الوقت نفسه، فشلت اليابان في الفوز بعرض واحد، حيث تقلص الحجم الإجمالي للطلبيات العالمية الشهرية بشكل كبير من2,8 مليون طن مكافئ في العام السابق إلى 750 ألف طن مكافئ.وقال التقرير إن طلبيات يناير كانت موجهة في الغالب إلى ناقلات النفط الصغيرة والمتوسطة وناقلات السوائب. وتركز كوريا الجنوبية في الغالب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة وسفن الحاويات.ويذكر أن كوريا الجنوبية نجحت في عام 2018 في احتلال المركز الأول عالميا من حيث حجم طلبيات بناء السفن، لأول مرة منذ سبع سنوات، واحتفظت بهذا المركز في العام الماضي أيضا.