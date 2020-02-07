تقرير يقول إن ترامب لا يريد عقد قمة أخرى مع كيم قبل الانتخابات

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قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أخبر مستشاريه بأنه لا يريد عقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم.ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنه مع تركيز "ترامب" على حملته لإعادة انتخابه، تضاءلت رغبته في معالجة قضايا كوريا الشمالية.وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أن "ترامب" كان قد أعرب عن إحباطه في أواخر العام الماضي بعد انهيار المحادثات على مستوى العمل بين البلدين، التي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم في شهر أكتوبر.وقال التقرير إن أحد المسؤولين المطلعين على اتصالات الإدارة الأمريكية مع كوريا الشمالية وصف المفاوضات بين الجانبين بأنها "ميتة".ونقل التقرير عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن هناك القليل من الرغبة داخل الدائرة الداخلية للرئيس "ترامب" لمتابعة الاتفاق مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات، كما أن مخاطر استئناف المحادثات تفوق إلى حد كبير أي فوائد محتملة.