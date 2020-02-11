الرئيس الكوري يستأنف تقارير سياسات العام الجديد

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سيتلقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" تقارير السياسات السنوية مرة أخرى من الوكالات الحكومية، وذلك بعد أن توقفت تلك التقارير لمدة عشرة أيام بسبب اندلاع فيروس كورونا الجديد.وفي هذا السياق، سوف يتلقى الرئيس تقارير من وزارات العمل والبيئة والزراعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المكتب الرئاسي.وكان الرئيس قد قرر إرجاء تلك التقارير التي كانت مقررة يوم 30 يناير، وقرر تعليقها مؤقتًا للتركيز على جهود الحجر الصحي في البلاد، بعد أن تم الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المعدي في أواخر الشهر الماضي.وقال المكتب الرئاسي إن تقارير السياسات قد استؤنفت بموجب القرار القاضي بضرورة مواصلة الجهود السياسية لتحسين الاقتصاد وسبل عيش الناس، جنبا إلى جنب مع جهود الحجر الصحي.