الرئيس يهنئ المخرج بونغ بفوز فيلم الطفيلي بالأوسكار

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بعث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" برسالة تهنئة أمس الاثنين للمخرج "بونغ جون هو" بمناسبة فوزه بأربع جوائز أوسكار عن فيلمه "الطفيلي".وقد فاز الفيلم بأربع جوائز، وهي: أفضل صورة وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 في وقت سابق من يوم أمس، ليصبح أول فيلم كوري يحصل على جائزة الأوسكار على الإطلاق.ووفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي، كتب الرئيس "مون" في رسالة رسمية أن نجاح المخرج "بونغ" في الفوز بالأوسكار منح الكوريين الجنوبيين الفخر والشجاعة وهم يحاولون التغلب على انتشار فيروس كورونا الجديد. كما كتب الرئيس أن فيلم "الطفيلي" قد سلط الضوء على الفن الكوري بشكل أفضل، لتعريف الناس به في جميع أنحاء العالم.وأضاف أن الحكومة سوف تدعم قطاع السينما، حتى يتمكن الفنانون من التعبير عن خيالهم بشكل كامل، وهو ما وصفه المراقبون بأنه إعادة تأكيد من جانب الرئيس على التزام إدارته بحماية حرية التعبير.