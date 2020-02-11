الأمم المتحدة تؤكد تطور برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية في 2019

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قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية واصلت تعزيز برامجها للصواريخ النووية والباليستية في العام الماضي، في خرق للعقوبات الدولية. ونقلا عن تقرير سري للأمم المتحدة، قالت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية استوردت بشكل غير مشروع النفط المكرر، كما صدرت فحما بقيمة 370 مليون دولار، وذلك بمساعدة سفن صينية.وقال التقرير المقدم إلى لجنة العقوبات الكورية الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن كوريا الشمالية صدرت 3,7 مليون طن من الفحم في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس من العام الماضي، بقيمة تقدر بحوالي 370 مليون دولار. وأضاف أن معظم صادرات الفحم، بحجم يصل إلى 2,8 مليون طن، قد تمت عن طريق النقل من سفن ترفع علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية. وأضاف التقرير أن واردات كوريا الشمالية السنوية من النفط المكرر قد حددها مجلس الأمن الدولي بـ500 ألف برميل، لكن بيونغ يانغ استوردت كميات من النفط المكرر تجاوزت ذلك الحد الأقصى "عدة مرات"، خلال العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية تجري عمليات شراء خارجية غير مشروعة لبعض المكونات والتكنولوجيا، كما استمرت في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها في برنامج الصواريخ خلال العام الماضي.