رحلة الإخلاء الثالثة للمواطنين الكوريين في ووهان تغادر مساء اليوم الثلاثاء

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تغادر رحلة مستأجرة إلى مدينة ووهان الصينية مساء اليوم الثلاثاء لإجلاء حوالي 150 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد أسرهم من الصينيين، من تلك المدينة التي شهدت اندلاع فيروس كورونا الجديد.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الرحلة ستغادر مطار إنتشون الدولي في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، حيث تتوجه إلى مطار "تيان هي" الدولي، ومن المتوقع أن تصل إلى ووهان في وقت متأخر من الليل.وسوف تقلع الرحلة المستأجرة من ووهان في وقت مبكر من يوم الغد الأربعاء بمجرد أن تستكمل السلطات فحص الحالة الصحية للركاب والعلاقات الأسرية بين الركاب الكوريين وأفراد أسرهم الصينيين.وعند وصولها إلى كوريا الجنوبية، سيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى وحدة تابعة للجيش في "إيتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث سيتم عزلهم ومراقبتهم بحثًا عن أي علامات محتملة للعدوى بفيروس كورونا الجديد.وكانت الحكومة الكورية قد أرسلت في وقت سابق طائرتين إلى ووهان، مركز الفيروس شديد العدوى، لإعادة 701 كوري جنوبي إلى بلدهم. ولم تسمح الصين للأفراد الصينيين في عائلات الكوريين بمغادرة المدينة في تلك الرحلتين السابقتين.