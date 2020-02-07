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الدولية

الأمم المتحدة تحتاج ل 107 ملايين دولار لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية

Write: 2020-02-11 13:07:59Update: 2020-02-11 13:18:21

الأمم المتحدة تحتاج ل 107 ملايين دولار لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ذكر راديو صوت أمريكا وراديو آسيا الحرة أمس الثلاثاء أن الأمم المتحدة قد أوضحت أنها تحتاج إلى 107 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية هذا العام.
وكشف مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي عن تقرير أعدته المجموعة الاستشارية بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في كوريا الشمالية حول حاجة الشمال المبدئية لعام 2020 ، حيث أشار التقرير إلى أن 10.4 مليون من إجمالي عدد سكان كوريا الشمالية البالغ 25 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
والجدير بالذكر أن عدد الحاصلين على مساعدات إنسانية عبر المكاتب الفرعية لمنظمة الأغذية العالمية ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيونغ  يانغ، بلغ 5.5 مليون شخص هذا العام بعد أن كان 3.8 مليون شخص في العام الماضي.
ومن المخطط أن يتم تخصيص 50 مليون دولار من بين 107 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية في علاج مرض السل للمواطنين الكوريين الشماليين وتحسين الحالة الغذائية للحوامل والأمهات المرضعات والأطفال، و29 مليون دولار منها في تنمية الأمن الغذائي والتقنية الزراعية، و7 ملايين دولار في توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، و21 مليون دولار الباقية في البرامج الصحية.
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