عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين يتجاوز حاجز الألف

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قالت السلطات الصحية الصينية إن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد تجاوز ألف شخص الليلة الماضية.وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء أنه اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1016 حالة، وارتفع عدد الحالات المصابة ليصل إلى 42 ألفًا و638 حالة مؤكدة.وبذلك يكون عدد حالات الوفاة قد زاد بمقدار 108 حالة خلال يوم واحد، كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالمرض بمقدار 2478 حالة.وهذه هي أول مرة يُتوفى فيها أكثر من 100 شخص بسبب المرض في يوم واحد، وهي كذلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد القتلى حاجز الألف شخص منذ تفشي الفيروس في أواخر العام الماضي.وكان 103 من حالات الوفاة في ولاية "هوبي"، حيث تقع مدينة "ووهان" التي انطلق منها الفيروس الجديد.