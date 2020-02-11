الإبلاغ عن حمى الخنازير الأفريقية في الخنازير البرية خارج السور الحكومي لأول مرة

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تم التأكد من إصابة خنزير بري تم التقاطه في مقاطعة "كانغ وون" بحمى الخنازير الأفريقية، ليصل بذلك مجموع حالات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 174 حالة حتى الآن.وتعد هذه أول حالة يتم العثور عليها خارج الأسوار التي أقامتها الحكومة لمنع انتشار المرض الحيواني إلى المقاطعات الجنوبية.ووفقًا لحكومة المقاطعة، فقد تم التقاط الخنزير البري يوم الجمعة الماضي من أحد الحقول في منطقة "هواتشون"، وخضع لاختبار الفيروس يوم الأحد.وحتى أواخر ديسمبر الماضي، كانت جميع الخنازير البرية المصابة بالفيروس في المقاطعة في منطقة "تشوروون" القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، ولكن منذ 6 يناير تم الإبلاغ عن حالات للإصابة في منطقة "هواتشون".واعتبارًا من أمس الاثنين، أبلغت المقاطعة عن ما مجموعه 74 حالة للإصابة بحمى الخنازير الأفريقية، وكانت 54 حالة منها ، أي ما يمثل 73%، في منطقة "هواتشون".