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السياسية

اجتماع مسؤول بوزارة التوحيد ومسؤول أمريكي حول استئناف التعاون بين الكوريتين

Write: 2020-02-11 13:21:34Update: 2020-02-11 18:46:07

اجتماع مسؤول بوزارة التوحيد ومسؤول أمريكي حول استئناف التعاون بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي مسؤول كبير في وزارة التوحيد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية "أليكس وونغ" اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول مساعي سيول لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.
وأكد مسؤول بوزارة التوحيد الاجتماع بين رئيس مكتب سياسات التوحيد "تشيه يونغ جون" و"وونغ"، دون الكشف عن موعده ومكانه.
ومن المتوقع أن تشرح الوزارة بالتفصيل خارطة الطريق لديها فيما يتعلق بالمشروعات بين الكوريتين، بما في ذلك السماح بالجولات الفردية إلى كوريا الشمالية، واستئناف إعادة ربط السكك الحديدية والطرق عبر الحدود.
ومن المرجح أن تسعى سيول للحصول على دعم واشنطن لهذه المبادرات في صورة إعفاءات من العقوبات.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أعرب في مؤتمره الصحفي بمناسبة العام الجديد عن عزمه على تجديد التعاون بين الكوريتين، في محاولة لتيسير استئناف الحوار النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ.
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