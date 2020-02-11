رئيس منظمة الصحة العالمية يثير المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين

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أثار رئيس منظمة الصحة العالمية المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد إلى الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين.وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إن اكتشاف العدد الصغير من هذه الإصابات يمكن أن يكون "الشرارة التي تتحول إلى حريق كبير".ورغم تأكيده أنها ليست سوى شرارة في الوقت الحالي، فقد شدد رئيس منظمة الصحة العالمية على أن هدف المنظمة الدولية الحالي ما زال يركز على الاحتواء.كما دعا الدول في جميع أنحاء العالم إلى "استغلال نافذة الفرصة" من أجل "منع نشوب حريق أكبر".وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس المنظمة على صفحته في موقع تويتر أن فريقًا من الخبراء الدوليين برئاسة الدكتور "بروس أيلوارد" وصل إلى الصين، لدراسة الفيروس بالتعاون مع السلطات الصينية.