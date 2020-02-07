سيول تقدم خدمات استشارية عن فيروس كورونا الجديد في 8 لغات

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قالت حكومة مدينة سيول إنها ستستخدم المركز العالمي في جنوب غرب المدينة كمكان يمكن للأجانب الإبلاغ فيه إذا شكوا في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.وسوف يقدم المركز الذي يقع في حي "يونغ دونغ بو" خدمات استشارية في ثماني لغات، بما في ذلك الإنكليزية والصينية والفيتنامية والفلبينية والأردية والنيبالية والمنغولية والأوزبكية. كما سيقدم المركز مترجمين لمرافقة الأجانب إلى المستشفى عند الطلب.ويمكن الوصول إلى المركز من خلال القنوات المختلفة، بما في ذلك برنامج "كاكاو توك" والبريد الإلكتروني وموقعه على الإنترنت.كما أكدت حكومة سيول أن المهاجرين غير الشرعيين سيمكنهم تلقي العلاج دون إبلاغ لسلطات الهجرة.وإذا أصيب الأجنبي بفيروس كورونا الجديد سيكون مؤهلًا للحصول على العلاج المجاني والدعم المالي لتكاليف المعيشة أثناء الحجر الصحي، بما يتماشى مع قوانين البلاد بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها.