نواب برلمانيون يسعون للسماح للجمهور بتعديل الدستور

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تضغط مجموعة من نواب البرلمان التابعين للحزبين الحاكم والمعارض من أجل تعديل الدستور بحيث يحق للجمهور إجراء تعديلات دستورية.وفي هذا السياق، عقدت لجنة مكونة من 11 نائبا برلمانيا مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان أمس الثلاثاء لإطلاق جهود من الحزبين من أجل تحقيق ذلك التعديل. ويرأس اللجنة النائب "كانغ تشانغ إيل" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"كيم مو سونغ" من حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي، وتضم في عضويتها ستة نواب آخرين من الحزبين، ونائبا ينتمي لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير.وكان دستور كوريا الجنوبية يسمح في البداية لكل من نواب البرلمان والمواطنين بتعديله، لكن ما يسمى بـ"دستور يوشين" لعام 1972 تحت حكومة "بارك تشونغ هي" وضع قيودًا على حق الجمهور في تغيير الدستور. وحاليًا، يحق فقط لنواب البرلمان والرئيس تعديل الدستور.وقالت اللجنة إن الجمهور بحاجة إلى استعادة حقوقه، لأن البرلمان قد يفشل في القيام بذلك إذا طالب الجمهور بإصلاح دستوري. وتهدف المجموعة إلى تعديل الأحكام الدستورية ذات الصلة خلال فترة البرلمان الحالي، وتطبيق التغييرات خلال البرلمان القادم بعد الانتخابات العامة المقرر لها يوم 15 أبريل.