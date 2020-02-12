البرلمان يعقد جلسة استثنائية ابتداءً من الأسبوع القادم

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اتفقت الأحزاب السياسية المتنافسة في كوريا الجنوبية على عقد جلسة برلمانية غير عادية الأسبوع القادم، حيث اتفق زعماء الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي على الجدول الزمني للجلسة التي ستستمر 30 يوما وستبدأ يوم الاثنين.وسوف يلقي رؤساء التكتلات البرلمانية خطبا لمدة يومين من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، ثم تليها جلسات استجواب لمدة ثلاثة أيام. وسوف تعقد الجلسات العامة التي تهدف إلى تمرير مشروعات القوانين المعلقة مرتين، يوم 27 فبراير ويوم 5 مارس.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لعقد جلسة استثنائية في فبراير للتعامل مع مشروعات القوانين الرئيسية، بما في ذلك مراجعة مقترحة للقوانين المتعلقة بالحجر الصحي من أجل التعامل بشكل أفضل مع قضية تفشي فيروس كورونا الجديد.