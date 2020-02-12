الرئيس يؤكد على إعادة توظيف العاطلين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر

Photo : YONHAP News

شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على تقديم المساعدة في مجال السياسة للكوريين الجنوبيين العاطلين عن العمل في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.وتلقى الرئيس يوم أمس الثلاثاء تقارير السياسة السنوية من العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة العمل، حيث وصف تلك المجموعة العمرية بأنها "العمود الفقري للاقتصاد". وبعد إطلاعه على أوضاع الذين فقدوا وظائفهم بسبب إعادة الهيكلة الصناعية أو القيام بواجبات تجاه الوالدين، دعا "مون" إلى بذل جهود بقيادة الدولة لتسهيل إعادة توظيفهم، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات ستساعد البلاد أيضًا على التكيف مع الثورة الصناعية الرابعة.وكانت تلك أول جلسة إحاطة لسياسات "مون" خلال أيام منذ أن علق الرئيس هذه الاجتماعات من أجل التركيز على الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.