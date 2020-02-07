رحلة الإجلاء الكورية الثالثة تعود من ووهان مع حوالي 140 شخصا

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عادت صباح اليوم الأربعاء رحلة الإجلاء الثالثة لمواطني كوريا الجنوبية من مدينة ووهان الصينية التي ضربها فيروس كورونا، وعلى متنها حوالي 140 مواطنا كوريا جنوبيا وأفراد أسرهم الصينيين.ووصلت الرحلة المستأجرة إلى مطار "كيم بو" الدولي في الساعة 6:23 صباحًا، أي بعد حوالي ساعتين من إقلاعها من مطار "تيان هي" الدولي، وكان من بين ركابها حوالي 60 من الصينيين. وفي البداية، تقدم حوالي 170 شخصا بطلب للمشاركة في هذه الرحلة، بما في ذلك حوالي 70 مواطنًا صينيًا، ولكن من غير المعروف حتى الآن سبب عدم مشاركة بعضهم في الرحلة. وبعد وصولهم بدأت إجراءات إخضاع أولئك الأشخاص الذين تم إجلاؤهم للحجر الصحي الذي تنفذه حكومة كوريا الجنوبية، وإذا لم تظهر عليهم أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، فسوف يتم نقلهم إلى وحدة عسكرية في مدينة "إيتشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث سيتم عزلهم ومراقبتهم لمدة 14 يومًا بحثًا عن أي علامات محتملة للعدوى.وكانت الحكومة الكورية قد أرسلت في وقت سابق طائرتين إلى ووهان، مركز الفيروس شديد العدوى، لإعادة 701 كوري جنوبي إلى بلادهم. ولم تسمح الصين للأفراد الصينيين في عائلات الكوريين بمغادرة المدينة في الرحلتين السابقتين.