منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي تقرير عن حالات فيروس كورونا من كوريا الشمالية

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق أي تقارير عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد من السلطات الصحية في كوريا الشمالية. ووفقا لتقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الأربعاء، قال مكتب منظمة الصحة العالمية في بيونغ يانغ أمس إنه لم يتلق أي بلاغ رسمي حول وجود إصابات بالفيروس من وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية.وأضاف المكتب أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك كوريا الشمالية، للتعامل مع فيروس كورونا الجديد. كما أشار إلى أنه بناءً على طلب من وزارة الصحة العامة في كوريا الشمالية، توفر منظمة الصحة العالمية الكواشف المختبرية ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين، بما في ذلك النظارات الواقية والقفازات والأقنعة وغيرها.وأكد المكتب أيضا أن منظمة الصحة العالمية تدعم مختلف البلدان بالإمدادات اللازمة للإدارة السريرية وتشخيص وعلاج الحالات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها منظمة الصحة العالمية الأوضاع في كوريا الشمالية فيما يتعلق بفيروس كورونا.